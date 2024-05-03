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2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası Düzce'de Devam Ediyor

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2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası, 50 ilden 500'e yakın sporcunun katılımıyla Düzce'de devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde sporcular finale kalabilmek için mücadele etti.

2024 Okul Sporları Genç A Boks Türkiye Şampiyonası, 50 ilden 500'e yakın sporcunun katılımıyla Düzce'de devam ediyor.

Düzce 18 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, sporcular finale kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Boks Federasyonu başhakemlerinden İbrahim Avcıoğlu, AA muhabirine, şampiyonanın heyecan veren müsabakalara sahne olduğunu belirtti.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu ile Türkiye Boks Federasyonu işbirliğinde düzenlenen şampiyonada, 163'ü kadın ve 299 erkek sporcunun ter döktüğünü vurgulayan Avcıoğlu, "Salı günü final maçları olacak. Finale kalan sporcularımızla ilgili federasyonlar bir karar verecek. Mücadele eden her bir sporcumuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 7 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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