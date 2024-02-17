2024 Denizli OSB Futbol Süper Lig Şampiyonları Belli Oldu

2024 Denizli OSB Futbol Süper Lig ve yükselme gruplarında, play-off maçlarının tamamlanması ile lige çıkacak olan 5 takım belli olmasının ardından şampiyonlar belirlenecek.

2023-2024 Denizli OSB Süper Ligi'nde 14 Şubat'ta oynanan maçta Gökhan Tekstil-Deniz Tekstil İplik-Örgü maçında 5-1 Gökhan Tekstil galip geldi. Süper Lig ikinci finalisti de böylelikle belli oldu. Süper Lig'in 3'üncüsü ise Deniz Tekstil İplik-Örgü oldu. Turnuvada dereceye giren takımlar ve sporcular da belli oldu. Deniz Tekstil Konfeksiyon turnuva boyunca sadece 6 sarı kart gördü. Turnuvada fileleri en çok havalandıran sporcu 40 gol ile Gamateks Tekstil takımından Serdar Oran oldu. Kalesinde en az gol gören sporcusu ise Mek Tekstil Örme Alim Aykan oldu ve sadece 23 gol kaçırdı.

Yükselme Grubu Şampiyonu belli olacak

Yükselme grubunda ise son durum, gruplarını 4. ve 5. sırada bitiren takımlar kendi aralarında Play-Off oynamış, 4 takım içinden birinci takım olmak için mücadele eden ve zor yoldan Süper Lig'de mücadele etmeyi başaran takım ise Tosunoğlu Tekstil olmuştu. Tosunoğlu Tekstil Yükselme Grubu 5. takımı olarak Süper Lig'e çıktı. Kendi aralarında yaptıkları sıralama maçını 6-5 kaybeden Sirmersan Mermer turnuvayı 4. sırada bitirdi. Kemal Uğurlu Tekstil ise Yükselme Grubu 3'üncüsü oldu. Uspar Tekstil ve Altınbaşak Tekstil takımlarının yapacakları final maçından sonra Yükselme Grubu Şampiyonu belli olacak.

24 gol ile 'Gol kralı' Rasim Akkaya

Turnuvada oynadığı oyun ile göz dolduran ve centilmenliği elden bırakmayan Denizli OSB İtfaiye Müdürlüğü turnuva boyunca sadece 1 sarı kart gören takım oldu. Yükselme Grubu'nda "Gol Kralı" unvanının sahibi ise attığı 24 gol ile Sirmersan Mermer Rasim Akkaya oldu.

Altın eldiven ödülünü 2 kaleci paylaşacak

Öte yandan bu yıl 'Altın Eldiven Ödülü' iki kaleci paylaşacak. Kalesinde en az gol gören kaleciler, Uspar Tekstil takımından Ali Aksoy ve Tosunoğlu Tekstil takımından Ramazan Aydın kalesinde sadece 21'er gol gördüler ve Altın Eldiven Ödülü'nü almaya hak kazandılar.

Nefes kesecek finalin tarihi belli oldu

Spor Tertip Heyeti'nin yaptığı toplantı sonrasında takımların yapacağı final karşılaşmalarının tarihi belli oldu. Heyecanın dorukta olacağı final müsabakaları 06 Mart 2024 Çarşamba günü oynanacak. 6 Mart'ta ilk olarak Yükselme Grubu finali oynanacak. Ardından Süper Lig final karşılaşmaları yapılacak ve şampiyonlar belirlenecek.

"Turnuvada mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyorum"

Final tarihinin belirlenmesinin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Spor Komite Başkanı Ahmet Taş, "Her şeyden önce sakatlıkların olmadığı, fair-play çerçevesinde, üst düzey mücadelenin yaşandığı, futbolun kalitesinin ve marka değerinin arttığı bir turnuva yaptığımız için mutluyum ve bu vesileyle turnuva boyunca mücadele eden takımlarımıza ve finalistlerimize başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ