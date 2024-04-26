2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek liderliğe yükseldi

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 6. etabını kazanarak genel klasmanda liderliğe yükselen Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek, kariyerinin Dünya Turu'ndaki ilk yılında böyle bir galibiyet almayı beklemediğini söyledi.

Van den Broek, ödül töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kariyerimin Dünya Turu'ndaki ilk yılında böyle bir galibiyet almayı beklemiyordum. Türkiye'ye deneyim kazanmak ve sprinterlerle beraber antrenman yapmak için geldim. Tırmanış için özel bir çalışma yapmamıştım. TUR genellikle sprinterlere özel bir yarış olarak tanınır. Takım olarak da önceliğimiz sprintler ancak bugünkü etap için de enerji saklamıştım. 4 kilometre kala fazla dik olmayan ve bana uyan bir bölüm vardı. Sınırlarımı zorladım ve galibiyete çevirdim." değerlendirmesini yaptı.

Kariyerinin bundan sonraki bölümünde tırmanışlar üzerine de yoğunlaşacağını belirten Hollandalı bisikletçi, "Bugüne kadar çok yönlü olduğumu, belki de tek gün yarışlarına yatkın olduğumu düşünüyordum. Bugünkü sonuç iyi bir tırmanışçı olabileceğimi de gösterdi." diye konuştu.