Minsk'te gerçekleştirilen 2023 Belarus Dövüş Sanatları Şampiyonası'nda 300'ü aşkın yarışmacı ve 49 takım mücadele etti.

1. Şampiyonadan çeşitli görüntüler

2023 Belarus Dövüş Sanatları Şampiyonası (Çin Dövüş Sanatları Festivali) 20-22 Ekim tarihleri arasında Minsk'te gerçekleştirildi.

Bu yılki etkinliğe, yaşları 6 ile 60 arasında değişen 300'ü aşkın yarışmacıdan oluşan 49 takım katıldı.

Festival, Belarus Cumhuriyeti Spor ve Turizm Bakanlığı, Belarus Wushu Derneği, Çin'in Lingnan Normal Üniversitesi ve diğer kurumlar tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Minsk'ten bildiriyor.

(XHTV)