2023-2024 Yılı Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Nevşehir'de Başladı
2023-2024 yılı okul sporları voleybol küçükler kız-erkek grup müsabakaları, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen seremoni ile başladı. Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, İstanbul ve Nevşehir'den yaklaşık 350 sporcu ve antrenörün katıldığı müsabakalar yarın sona erecek.
2023-2024 Yılı Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen seremoni ile başladı.
Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız - Erkek Grup Müsabakalarına Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, İstanbul ve Nevşehir'den yaklaşık 350 sporcu ve antrenörlerin katılıyor. Müsabakaların açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir; "Sizler hem illeriniz en iyi şekilde temsil etmek hem de gruptan çıkma için mücadele ediyorsunuz. Müsabakalarda başarı diliyorum" dedi.
Müsabakalar yarın sona erecek. - NEVŞEHİR