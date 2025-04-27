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20 Yaş Altı Türkiye Sutopu Şampiyonası Tamamlandı

20 Yaş Altı Türkiye Sutopu Şampiyonası Tamamlandı
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İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde Galatasaray Spor Kulübü, kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu.

Sutopunda 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da sona erdi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkeklerde Galatasaray Spor Kulübü, kadınlarda ise İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü şampiyon oldu.

20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda sıralamalar şu şekilde oluştu:

Erkekler:

1- Galatasaray Spor Kulübü

2- Heybeliada Su Sporları Spor Kulübü

3- ENKA Spor Kulübü

4- Uludağ Oksijen Spor Kulübü

Kadınlar:

1- İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

2- Galatasaray Spor Kulübü

3- Dalton Koleji Spor Kulübü

4- ODTÜ Spor Kulübü

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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