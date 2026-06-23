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20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda ilk maçına çıkacak

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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, 25 yıl aradan sonra Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore, İspanya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Çin'de yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Dünya 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası, 24 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Jinzhong kentinde düzenlenecek.

Milliler, 32 takımın yer alacağı organizasyonda D Grubu'nda Güney Kore, İspanya ve Arjantin ile karşılaşacak.

25 yıl aranın ardından Dünya Şampiyonası'na katılacak milli takım, grubundaki ilk maçını yarın TSİ 09.00'da Güney Kore ile yapacak.

Ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki maç programı şöyle (TSİ):

Yarın:

09.00 Güney Kore-Türkiye

25 Haziran Perşembe:

06.45 Türkiye-İspanya

27 Haziran Cumartesi:

06.45 Arjantin-Türkiye

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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