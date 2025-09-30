197 milyon euroya satıldı! Tarihi stadyum yıkılıyor

İtalya futbolunun sembol yapılarından Giuseppe Meazza / San Siro Stadyumu için tarihi bir karar çıktı. Milano Belediye Meclisi, stat için yapılan satış teklifini onayladı.

197 MİLYON EUROYA SATILDI

Milano Belediye Meclisi, Giuseppe Meazza / San Siro'nun 197 milyon euro karşılığında Inter ve Milan'a satılmasını 20'ye karşı 24 oyla kabul etti. Böylece iki ezeli rakip, stat üzerindeki tam yetkiyi elde etmiş oldu.

1.2 MİLYAR EUROYA YENİ STADYUM

Kararın ardından Milano devleri Inter ve Milan, 1.2 milyar euro maliyetle yeni bir stadyum inşa edecek. Modern yapının hem futbol maçlarına hem de farklı etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.

SAN SIRO 2026'YA KADAR KULLANILACAK

Tarihi stat, 2026 yılında düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapacak. Olimpiyatların ardından San Siro'nun geleceği için farklı projeler gündeme gelebilir.

TARİHİ GEÇMİŞİYLE EFSANE BİR MEKAN

1925 yılında yapımına başlanan ve 1926'da tamamlanan stadyum, açılış maçında Inter ile Milan'ı karşı karşıya getirmiş, mücadeleyi Inter 6-3 kazanmıştı. Inter, 1947 yılından bu yana maçlarını Giuseppe Meazza'da oynuyor.