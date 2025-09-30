197 milyon euroya satıldı! Tarihi stadyum yıkılıyor
Milano Belediye Meclisi, İtalya futbolunun sembol yapılarından Giuseppe Meazza / San Siro Stadyumu'nun Inter ve Milan'a 197 milyon euro karşılığında satışını onayladı. Bu kararla iki ezeli rakip, stadyum üzerindeki tam yetkiyi elde etti. Inter ve Milan, 1.2 milyar euro maliyetle yeni bir stadyum inşa edecek. Tarihi stadyum, 2026 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak.
İtalya futbolunun sembol yapılarından Giuseppe Meazza / San Siro Stadyumu için tarihi bir karar çıktı. Milano Belediye Meclisi, stat için yapılan satış teklifini onayladı.
197 MİLYON EUROYA SATILDI
Milano Belediye Meclisi, Giuseppe Meazza / San Siro'nun 197 milyon euro karşılığında Inter ve Milan'a satılmasını 20'ye karşı 24 oyla kabul etti. Böylece iki ezeli rakip, stat üzerindeki tam yetkiyi elde etmiş oldu.
1.2 MİLYAR EUROYA YENİ STADYUM
Kararın ardından Milano devleri Inter ve Milan, 1.2 milyar euro maliyetle yeni bir stadyum inşa edecek. Modern yapının hem futbol maçlarına hem de farklı etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.
SAN SIRO 2026'YA KADAR KULLANILACAK
Tarihi stat, 2026 yılında düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapacak. Olimpiyatların ardından San Siro'nun geleceği için farklı projeler gündeme gelebilir.
TARİHİ GEÇMİŞİYLE EFSANE BİR MEKAN
1925 yılında yapımına başlanan ve 1926'da tamamlanan stadyum, açılış maçında Inter ile Milan'ı karşı karşıya getirmiş, mücadeleyi Inter 6-3 kazanmıştı. Inter, 1947 yılından bu yana maçlarını Giuseppe Meazza'da oynuyor.