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1969 Bilecik Spor Kulübü Tavşanlı Linyit maçına hazırlanıyor

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1969 Bilecik Spor Kulübü, Tavşanlı Linyit maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, futbolcular antrenmanda neşeli görüntüler sergiledi. Tavşanlı Linyit ise ligde 3. sırada yer alıyor.

1969 Bilecik Spor Kulübü hafta sonu oynayacağı Tavşanlı Linyit maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 21'inci haftasında pazar günü Kütahya temsilcisi Tavşanlı Linyit Spor ile karşı karşıya gelecek olan 1969 Bilecik Spor Kulübü hazırlıklarını sürdürüyor. Pazar günü saat 14.00'da Tavşanlı Şehir Stadı'ndan oynanacak maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü'nde sakat ve cezalı futbolcu olmazken, son antrenmanda futbolcuların neşesi olması gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz hafta sonu kendi evinde Manisa temsilcisi Yıldız 45 Spor'u 3-0'lık net bir skorla geçen kırmızı şimşeklerde Tavşanlı Linyit maçı öncesi hedef galibiyet. Bu zorlu maç öncesi Tavşanlı Linyit 37 puanla 15 takımlı ligde 3'üncü sırada bulunurken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 19 puanla 13'üncü sırada yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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