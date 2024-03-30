1969 Bilecik Spor Kulübü, Kütahya İl Özel İdare Spor ile zorlu maça hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü, 3 Nisan çarşamba günü oylanacağı zorlu maç öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 24'üncü haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, 3 Nisan çarşamba günü kendi evinde Kütahya İl Özel İdare Spor ile karşılaşacak. İstasyon Sentetik Sahası'ndan saat 15: 00'da oynanacak zorlu maç öncesi kırmızı şimşekler maçın oynanacağı sahada günü çift idmanla tamamladı. Kondisyon ve çift kale şeklinde geçen antrenmanda futbolcuların hırsları yüzlerine yansırken, geçen hafta Bayındırspor karşısında kaybeden 3 puanı telafisini yapmak istiyorlar. Zorlu maç öncesi Kütahya İl Özel İdare Spor 9 puanla 15 takımlı ligde 14'üncü sırada bulunurken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 20 puanla 13'üncü sırada yer aldı. - BİLECİK