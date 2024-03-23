1969 Bilecik Spor Kulübü, Bayındırspor maçı için hazır
Bölgesel Amatör Lig ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın oynayacağı Bayındırspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 23. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın saat 15.00'te İzmir temsilcisi Bayındırspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bugün İstasyon Sentetik Sahası'nda yapılan ter idmanının ardından takım İzmir'e yola çıktı. Kırmızı şimşekler 3 puanı hedefliyor.
Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü ligde 20 puanla 13. sırada bulunurken, ev sahibi ekip ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor. - BİLECİK