Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti

A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turundaki Avusturya maçına ilk 11'de başlayan genç futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti.

1964'TEN SONRA BİR İLK

Millilerde teknik direktör Vincenzo Montella, 19 yaşındaki iki futbolcuya da Avusturya maçında ilk 11'de şans verdi. Ay-yıldızlılar böylelikle, büyük turnuvalardaki (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası) bir eleme maçında Macaristan'dan (EURO 1964 vs Danimarka) bu yana 20 yaş altı iki oyuncuya ilk 11'de yer veren ilk ülke oldu.