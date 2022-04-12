18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası - Haberler

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18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

AA - Süha Gür - Spor
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18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında Belçika'ya 5-0 yenildi.

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında Belçika'ya 5-0 yenildi.

Zeytinburnu Buz Hokeyi Salonu'nda oynanan maçta ilk periyodu 2-0, ikinci periyodu da 4-0 önde kapatan konuk ekip, salondan 5-0 galip ayrıldı.

Milliler, grubundaki ilk maçında dün Tayvan'a 8-3 mağlup olmuştu.

Grupta günün diğer maçlarında İzlanda İsrail'i 6-3, Tayvan da Meksika'yı 4-0 yendi.

İkinci maçlar sonunda Tayvan averajla liderliğini korurken, aynı puanda İzlanda ikinci sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü maçını 14 Nisan Perşembe günü İzlanda ile oynayacak.

Millilerin yer aldığı A Grubu'nda Belçika, Tayvan, İsrail, İzlanda ve Meksika bulunuyor.

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası

AA / Süha Gür - Spor

Buz Hokeyi, Türkiye, Belçika, Tayvan, Spor, Haberler

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