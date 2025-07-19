18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Kuzey Makedonya'da Başlıyor

18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), yarın Kuzey Makedonya'da başlayacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre, 15 spor disiplininin yer alacağı organizasyonun ana ev sahipliğini başkent Üsküp yapacak. Bazı disiplinlerde müsabakalar, komşu Kumanova ve Hırvatistan'ın Osijek şehrinde düzenlenecek.

Festival, 48 Avrupa ülkesinden 14-18 yaş aralığındaki 4 bin katılımcıyı bir araya getirecek.

Türkiye, 20-26 Temmuz tarihlerindeki 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne 14 disiplinde 61 kız ve 58 erkek olmak üzere toplam 119 sporcuyla katılacak.

Milliler, EYOF 2025'te atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, 3x3 basketbol, yol bisikleti, dağ bisikleti, artistik cimnastik, judo, akarsu kano, masa tenisi, voleybol, tekvando ve yüzme branşlarında yarışacak.

Türkiye, ???????2023 yılında Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen bir önceki EYOF'ta 8 altın, 9 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 19 madalya kazanmıştı.