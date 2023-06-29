17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonası İlk Gün Tamamlandı
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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye'nin de yer aldığı organizasyonda kızlarda Ukrayna ve İspanya'ya, erkeklerde ise Hırvatistan ve Norveç'e kaybeden Türkiye, turnuvaya mağlubiyetle başladı. Yarınki müsabakalarla şampiyona devam edecek.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından kızlar ve erkeklerde düzenlenen 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonalarında ilk gün tamamlandı.
İnciraltı Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülke mücadele ediyor.
Grup müsabakalarıyla başlayan organizasyonda Türkiye, ilk gün kızlarda Ukrayna ve İspanya'ya, erkeklerde ise Hırvatistan ve Norveç'e 2-0 kaybetti.
Turnuva yarınki müsabakalarla devam edecek.