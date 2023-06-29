17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonası İlk Gün Tamamlandı

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye'nin de yer aldığı organizasyonda kızlarda Ukrayna ve İspanya'ya, erkeklerde ise Hırvatistan ve Norveç'e kaybeden Türkiye, turnuvaya mağlubiyetle başladı. Yarınki müsabakalarla şampiyona devam edecek.