15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti Spor Haberleri 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Karadağ'ı 3-1 yendi. 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Karadağ'ı 3-1 yendi. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin gollerini 17. dakikada Oğuzhan Ertem, 52. dakikada Ahmet Çobanoğlu ve 75. dakikada Boran Eligüzel attı. Karadağ'ın golünü 31. dakikada Andrija Vukoje kaydetti. Milliler, pazartesi günü oynanan ilk hazırlık maçını da 6-0 kazanmıştı. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Türkiye Karadağ Futbol Spor Haberler

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