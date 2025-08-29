15. TransAnatolia Rallisi Yarın Bursa'da Başlıyor

Türkiye'nin en zorlu otomobil yarışlarından biri olan 15. TransAnatolia Rallisi, yarın Bursa'da başlayarak 6 Eylül'de Bolu'da sona erecek. 100'ün üzerinde pilot, otomobil, motosiklet ve diğer sınıflarda 2190 kilometrelik parkuru tamamlamak için mücadele edecek.

Yarın Bursa'da başlayacak 15. TransAnatolia Rallisi, 6 Eylül'de Bolu'da sona erecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan "rally raid" kategorisindeki organizasyona 2025'te katılan sürücüler, 2190 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalışacak.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan 100'ün üzerinde pilot; otomobil, motosiklet, quad, SSV ve kamyon sınıflarında yarışacak.

Sporcular, bu yıl ilk kez Bursa'da başlayacak mücadelede Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Çankırı üzerinden Bolu'ya ulaşacak.

