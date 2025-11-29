Haberler

15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar

Güncelleme:
TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta maçında 12 Bingölspor, Kahramanmaraşspor'u 15 cezalı ve 3 sakat oyuncusuna rağmen 6-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 12 Bingölspor başkanı Engin Özturhan, ''15 cezalı, 3 sakat... Ne fark eder; Biz söz verdik, şartlar ne olursa olsun hep dik duracağız. O kupa bu şehre gelecek.'' dedi.

  • 12 Bingölspor, TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta maçında Kahramanmaraşspor'u 6-1 yendi.
  • 12 Bingölspor, 15 cezalı ve 3 sakat oyuncusuna rağmen maçı kazandı.
  • 12 Bingölspor, bu galibiyetle puanını 28'e yükselterek ligde liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta mücadelesinde Kahramanmaraşspor ile 12 Bingölspor karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş'ta oynanan maçı 12 Bingölspor, 6-1'lik skorla kazandı.

15 CEZALI, 3 SAKAT OYUNCUSUNA RAĞMEN FARK

Mücadele öncesi 15 futbolcusu ceza alan, 3 oyuncusu da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 12 Bingölspor, rahat bir galibiyete uzandı. Konu ekibe galibiyeti getiren golleri19, 49 ve 74. dakikada Berk Ali Nizam, 35, 65 ve 80. dakikada Osman Şahin'den geldi. Kahramanmaraş'ın tek golü 69. dakikada Sergen İlhan'dan geldi.

12 BİNGÖLSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte puanını 28'e yükselten 12 Bingölspor liderliğini sürdürdü. Kahramanmaraşspor ise7 puanda kaldı.

BAŞKAN ÖZTÜRHAN'DAN PAYLAŞIM

12 Bingölspor başkanı Engin Özturhan, maç sonunda sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, ''15 cezalı, 3 sakat... Ne fark eder; Biz söz verdik, şartlar ne olursa olsun hep dik duracağız. O kupa bu şehre gelecek.'' ifadelerini kullandı.

