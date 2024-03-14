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12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Başladı

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Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından gerçekleştirilen 12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Organizasyonda 9 ülkeden 389 sporcu mücadele ediyor.

12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, kulübün tesislerinden denize açılan sporcular, ilk gün yarışlarında Bodrum açıklarında kurulan parkurda mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin de katkı verdiği organizasyonda sporcular, 4 grupta 3'er yarıştan toplam 12 yarış yapacak.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 9 ülkeden 389 sporcunun katıldığını ve hava şartlarının da çok güzel olduğunu ifade etti.

Yarışlar, 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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