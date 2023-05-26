Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz: Türk bayrağının dalgalanması bizler için gurur verici. 11'inci Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyona 32 ülkeden 400 sporcu katıldı.

11'inci Uluslararası Fetih Kupası sona erdi

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz: Türk bayrağının dalgalanması bizler için gurur verici

Olgucan KALKAN ? Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- 11'inci Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi.

Okçular Vakfı tarafından Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde düzenlenen 11'inci Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nda 32 ülkeden 400 sporcu mücadele etti. Dün yapılan eleme mücadelelerinin ardından, bugün final mücadeleleri gerçekleştirildi. Organizasyon bu yıl modern okçulukta dünya sıralaması için ilk kez puan verdi.

OKÇULAR VAKFI GENEL MÜDÜRÜ ÖZ: TÜRK BAYRAĞININ DALGALANMASI BİZLER İÇİN GURUR VERİCİ

Dünyanın birçok noktasından sporcuların Fetih Kupası'nda mücadele ettiğini dile getiren Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, 'Organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğu yüzümüze yansımış durumda zaten. Çok güzel bir kalabalıkla, coşkuyla karşılandı. 32 ülkeden 400'e yakın sporcu katıldı. Buradaki kültür çeşitliliğini görebiliyorsunuz. Her sporcu kendine özgü yaylarla atış yaptı. Macaristan'dan, Bosna Hersek'ten, Türki Cumhuriyetlerden, Avustralya'dan, Kanada'dan, Norveç'ten çok sayıda sporcu yer aldı. En sonunda da ödülleri takdim ederek, bu mutluluğa ortak olduk. Hem menzil hem puta yarışmalarında Türk bayrağının dalgalanması bizler için gurur verici. Yine ödül alan Okçular Vakfı sporcularımız da bulunuyor. Bunun gururunu yaşamaktan dolayı çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

Organizasyonda Klasik yay erkekler kategorisinde Berkay Akkoyun altın madalyanın sahibi olurken, Abdullah Yıldırmış gümüş, Berkim Tümer ise bronz madalya kazandı. Klasik yay kadınlar kategorisinde ise Fatma Maraşlı altın, Gizem Özkan gümüş, Elif Berra Gökkır da bronz madalyanın sahibi oldu.

Makaralı yay erkeklerde Halit Ömer Dağ kürsünün ilk sırasında yer alırken, Yakup Yıldız gümüş, Batuhan Akçaoğlu da bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Makaralı yay kadınlar kategorisinde ise İpek Tomruk altın, Irmak Yüksel gümüş, Hazal Burun da bronz madalyanın sahibi oldu.

GELENEKSEL OKÇULUKTA AYŞE GÜÇLÜ 3'ÜNCÜ OLDU

Geleneksel okçuluk kadınlar kategorisinde ilk sırada Macar sporcular yer aldı. Hunyine Domokos kürsünün ilk basamağında yer alırken, Andrea Skaliczki ikinci oldu. 3'üncü sırada ise Türkiye'den Ayşe Güçlü yer aldı.

Erkeklerde ise ilk sıranın sahibi Malezya'dan Abdul Fatah Zakaria oldu. Macaristan'dan Laszlo Koczka ikinci olurken, İbrahim Afraziloğlu organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.