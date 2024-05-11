Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakaları Erzincan'da başladı.

Erzincan önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakaları Erzincan'da başladı. Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalara 10 ilden 36 kulüp ve 233 sporcu katılıyor.

Yoğun ilgi gören yarışların açılış müsabakalarına Gençlik Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, şube müdürleri ve aileler katıldı. İlk günkü yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Grup müsabakalarında dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. - ERZİNCAN