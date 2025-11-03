Haberler

1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi

1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi
Trendyol 1.Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı. Çorum FK'yi mağlup eden Esenler Erokspor, Bodrum FK'yi geçerek averajla liderliğe yükseldi.

  • Esenler Erokspor, 1. Lig'in 12. haftasında liderliği Sipay Bodrum FK'dan devraldı.
  • Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 mağlup etti.
  • Boluspor, Sipay Bodrum FK'yu 3-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı. Haftanın kapanış gününde Alagöz Holding Iğdır FK, Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalırken, Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 yendi.

YENİ LİDER ESENLER EROKSPOR

Boluspor'a deplasmanda farklı bir skorla mağlup olan Sipay Bodrum FK, liderliği averajla Esenler Erokspor'a devretti.

Ligin 12. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

  • Atakaş Hatayspor-Erzurumspor FK: 0-3
  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: 3-0
  • Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor: 1-0
  • Serikspor-Adana Demirspor: 4-0
  • Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
  • İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor: 0-0
  • Boluspor-Sipay Bodrum FK: 3-0
  • İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor: 3-2
  • Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor: 1-1
  • Esenler Erokspor-Arca Çorum FK: 3-1

Ligin 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

7 Kasım Cuma:

14.30 SMS Grup Sarıyerspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Yusuf Ziya Öniş)

17.00 Sipay Bodrum FK- İstanbulspor (Bodrum İlçe)

8 Kasım Cumartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-Boluspor (17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)

9 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Kazım Karabekir)

13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)

19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)

Haberler.com
