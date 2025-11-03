1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi
Trendyol 1.Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı. Çorum FK'yi mağlup eden Esenler Erokspor, Bodrum FK'yi geçerek averajla liderliğe yükseldi.
- Esenler Erokspor, 1. Lig'in 12. haftasında liderliği Sipay Bodrum FK'dan devraldı.
- Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 mağlup etti.
- Boluspor, Sipay Bodrum FK'yu 3-0 yendi.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, bugün oynanan iki maçla tamamlandı. Haftanın kapanış gününde Alagöz Holding Iğdır FK, Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalırken, Esenler Erokspor, Arca Çorum FK'yi 3-1 yendi.
YENİ LİDER ESENLER EROKSPOR
Boluspor'a deplasmanda farklı bir skorla mağlup olan Sipay Bodrum FK, liderliği averajla Esenler Erokspor'a devretti.
Ligin 12. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
- Atakaş Hatayspor-Erzurumspor FK: 0-3
- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: 3-0
- Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor: 1-0
- Serikspor-Adana Demirspor: 4-0
- Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
- İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor: 0-0
- Boluspor-Sipay Bodrum FK: 3-0
- İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor: 3-2
- Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor: 1-1
- Esenler Erokspor-Arca Çorum FK: 3-1
Ligin 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
7 Kasım Cuma:
14.30 SMS Grup Sarıyerspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Yusuf Ziya Öniş)
17.00 Sipay Bodrum FK- İstanbulspor (Bodrum İlçe)
8 Kasım Cumartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)
13.30 Bandırmaspor-Boluspor (17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)
9 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Kazım Karabekir)
13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)
19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)