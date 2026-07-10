1'inci Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi

1'inci Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen törene TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin, Zafer Bahadır Saraç ve Mevlüt Aktan, TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Muhammed Akçay, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Baş Hukuk Müşaviri, İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erkan Kıraç, İstanbulspor A.Ş. Kulübü ve 1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 1'inci Lig'de yer alan kulüplerin başkan ve temsilcileri ile 1'inci Lig'in yayıncı kuruluşunun yetkilileri ve sponsor firmaların yöneticileri katıldı.

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 1'inci Lig fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor, Batman Petrol Spor, Muğlaspor ve Mardin 1969 Spor'a hoş geldin dileklerini ileten Otyakmaz, "Yeni sezonda mücadele edecek 20 takımımıza TFF adına başarılar diliyorum" dedi.

'1'İNCİ LİG'DE 14 ŞEHRİMİZDEN 20 TAKIM MÜCADELE EDECEK'

1'inci Lig'de bu sezon 2'nci Lig'den ikisi grup lideri, ikisi play-off'tan olmak üzere dört takımın yükseldiğini belirten Otyakmaz, uygulamanın yükselme ve ligde kalma mücadelesindeki heyecanı artıracağını ifade etti.

Otyakmaz, "Bundan sonra devam edecek bu uygulama, hem yükselme hem de ligde kalma mücadelesinin heyecanını daha da artıracaktır. 1'inci Lig'de 14 şehrimizden 20 takım mücadele edecek. Ülkemizin dört bir yanına futbol coşkusunu ve heyecanını taşıyacak ligin, en az Süper Lig kadar futbolseverlerin ilgisini çeken, rekabetiyle örnek gösterilen ve şehirlerimizi ortak bir futbol kültüründe buluşturan güçlü bir organizasyon olmasını arzu ediyoruz. Çünkü 1'inci Lig, yalnızca Süper Lig'e yükselen takımların belirlendiği bir organizasyon değildir. Genç oyuncuların kendini gösterdiği, gelişimini tamamladığı ve Türk futbolunun geleceğinin şekillendiği değerli bir platformdur. Her sezon yeni heyecanlar, yeni sorumluluklar getirir. İnanıyorum ki; birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla hareket ederek kulüplerimizle iş birliği içinde Türk futbolunu daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla Türk futbolunu daha güçlü bir geleceğe taşımasını dileyen Otyakmaz, futbolculara sakatlıklardan uzak, sağlıklı ve başarılı bir sezon temennisinde bulundu. Otyakmaz ayrıca taraftarların tribünleri doldurduğu, Fair Play ruhunun ön planda olduğu ve kazananın Türk futbolu olduğu bir sezon diledi.

'STAT KONUSUNDA DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ'

Kulüplere de çağrıda bulunan Mecnun Otyakmaz, bazı statlarda devam eden bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yaşanabilecek sorunlara dikkat çekti.

Otyakmaz, "Bu sezon statlarla ilgili önemli bazı sıkıntılar yaşayacağız. Bazı kulüplerimizin statlarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor, bazılarının ise yeni stat projeleri devam ediyor. Sizlerden ricam, bir kulübümüz stadınızı bir ya da iki maç için kullanmak isterse gerekli kolaylığı göstermenizdir. Bu süreçte dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Bu ligin sağlıklı bir şekilde oynanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Ben de Sivasspor Kulübü Başkanı olarak görev yaptığım dönemde stat zeminimizi korumak isterdim. Ancak söz konusu Türk futbolu olduğunda hepimizin birbirimize destek olması gerektiğine inanıyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyor, tüm kulüplerimize hayırlı ve başarılı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Fikstür çekiminin ardından TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın, teknik fikstür çekiminde kullanılan algoritmada dikkate alınan kısıtlar ve teknik kriterler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüp başkanları ve temsilcileri tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Lig Yönetim Direktörü Besim Yalçın ve TFF Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

1'İNCİ LİG'DE SEZON PLANLAMASI

1'inci Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. 1'inci Lig'de 5, 10, 26 ve 34'üncü hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı