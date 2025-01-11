1. dakikada gol yediler! Fatih Terim'den lige kabus gibi başlangıç

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Al Ahli deplasmanına konuk oldu. Al Shabab, King Abdullah Stadyumu'ndaki maçtan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ivan Toney, 13. dakikada Gabri Veiga ve 48. dakikada Saad Yaslam attı. Al Shabab'ın gollerini 72. dakikada milli futbolcu Merih Demiral kendi kalesine ve 90+5'te Musab Fahz Aljuwayr kaydetti.

MERİK KENDİ KALESİNE GOL ATTI

Al Ahli'de 90 dakika sahada kalan ve 72. dakikada kendi kalesine attığı golle şanssızlık yaşayan Merih Demiral, ilk yarıda ise bir topu çizgiden çıkardı. Al Ahli, Al Shabab galibiyetiyle birlikte ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Al Ahli, ligde 26 puana yükseldi. Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçta kupada Al Fayha'yı 2-1 mağlup eden Al Shabab ise ligde Al Ahli karşısında aldığı yenilginin ardından 23 puanda kaldı. Al Ahli, ligin bir sonraki haftasında Al Kholood deplasmanına konuk olacak. Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ise Al Riyadh'ı misafir edecek.