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1. dakikada gol yediler! Fatih Terim'den lige kabus gibi başlangıç

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Fatih Terim'in yeni takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Al Ahli'ye deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Al Ahli'nin gollerini Ivan Toney, Gabri Veiga ve Saad Yaslam atarken, Al Shabab'ın gollerini milli futbolcu Merih Demiral kendi kalesine ve Musab Fahz Aljuwayr kaydetti. Bu sonuçla Al Ahli, ligde 26 puana yükselirken, Al Shabab 23 puanda kaldı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Al Ahli deplasmanına konuk oldu. Al Shabab, King Abdullah Stadyumu'ndaki maçtan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ivan Toney, 13. dakikada Gabri Veiga ve 48. dakikada Saad Yaslam attı. Al Shabab'ın gollerini 72. dakikada milli futbolcu Merih Demiral kendi kalesine ve 90+5'te Musab Fahz Aljuwayr kaydetti.

1. dakikada gol yediler! Fatih Terim'den lige kabus gibi başlangıç

MERİK KENDİ KALESİNE GOL ATTI

Al Ahli'de 90 dakika sahada kalan ve 72. dakikada kendi kalesine attığı golle şanssızlık yaşayan Merih Demiral, ilk yarıda ise bir topu çizgiden çıkardı. Al Ahli, Al Shabab galibiyetiyle birlikte ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

1. dakikada gol yediler! Fatih Terim'den lige kabus gibi başlangıç

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Al Ahli, ligde 26 puana yükseldi. Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçta kupada Al Fayha'yı 2-1 mağlup eden Al Shabab ise ligde Al Ahli karşısında aldığı yenilginin ardından 23 puanda kaldı. Al Ahli, ligin bir sonraki haftasında Al Kholood deplasmanına konuk olacak. Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ise Al Riyadh'ı misafir edecek.

1. dakikada gol yediler! Fatih Terim'den lige kabus gibi başlangıç

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKralçıplak:

Terim tam bir hava gazı zaten bu kadar meşhur olmasına kendi bile şaşırıyor

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Ne bekliyorsunuz ki? Gittiği yere anında adapte mi olmasını bekliyorsunuz? Hele bi ligi tanısın sonra yükselişe geçer zaten.

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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

Terim'in yurtdışında hiçbir başarısı yok, Türkiye'de ise feto sayesinde kupalar kazandı, tam bir balon yani

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Haber Yorumlarıakan kaplan:

Daha beter olsun küme düşsün…O?O?

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