Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u ağırlıyor.

KONYA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

26. dakikada Rahmanovic'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Michalak'ın yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28. dakikada Kerem'in ceza alanı dışı sol çaprazından orta-şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

45. dakikada Kerem'in sağ kanattan ön direğe yaptığı ortaya Hakan'ın kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Alpaslan Dedeş xx, Tarık Ongun xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx, Michalak xx, Rahmanovic xx, Bytyqi xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Adil, Ahmed Hassan, Nafican, Çekiçi, Barış, Musa, Ahmet Karademir, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Oğuz xx, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Cofie xx, Pedro Henrique xx, Kerem xx, James xx

Yedekler: Muammer, Emre, Appindangoye, Kayode, Yatabare, Sefa, Camara, Koray, Özkan,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kartlar: Kerem (Sivasspor), Soner (Konyaspor) - KONYA

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: İH Konyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

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