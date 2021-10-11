Süleyman Hurma: Tesis ve stadyum problemini çözemezsem bu işten çekileceğim

"Takımın başına bizim şartlarımıza göre en iyisi olan Farioli'yi getirdim"

"İtalya pazarını iyi biliyorum ve bu sebeplerden dolayı buraya yöneldim"

İSTANBUL, - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Net olarak söylüyorum, tesis ve stadyum problemini çözebilirsem Karagümrük Avrupa'nın en önemli markalarından birisi olur. Ama dramatik şekilde tesis ve stadyum problemim var. Şunu çok net söylüyorum; bu zorluğu aşamazsam bu işten çekileceğim. Çünkü hedeflerime tesis ve stat olmadan gidemem. Ortalıkta Don Kişot gibi dolaşmanın bir anlamı yok" dedi.

Karagümrük'ün şampiyonluk hedefi hakkında ise Hurma, "Net olarak söylüyorum, tesis ve stadyum problemini çözebilirsem Karagümrük Avrupa'nın en önemli markalarından birisi olur. Ama dramatik şekilde tesis ve stadyum problemim var. İstanbul gibi talihsiz bir şehirdeyim, yer yok ve olan yerler ise çok değerli. Bulduğumuz alanlar merkeze çok uzak yerler. Şunu çok net söylüyorum; bu zorluğu aşamazsam bu işten çekileceğim. Çünkü hedeflerime tesis ve stat olmadan gidemem. Ortalıkta Don Kişot gibi dolaşmanın bir anlamı yok" açıklamasında bulundu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri