Son dakika haberi | Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Son dakika haberi | Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Son dakika haberleri... Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu, Karataş Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda Adana'da başladı.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu, Karataş Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda Adana'da başladı.

Karataş Kumluk Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Aralarında Makedonya, Romanya, Azerbaycan ve İran'dan katılımcıların da bulunduğu organizasyon, "Vur-Geç Puta", "Parkur Etabı" ve "Menzil Koşusu" kategorilerinde düzenlendi.

TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da yarışmalara katıldı. Kan, yarışmanın ardından, kendisinin de geleneksel Türk okçuluğu öğrencisi olduğunu söyledi.

Ruz-I Kasım Koşusu'nun, katıldığı ikinci yarışma olduğunu belirten Kan, "Karataş Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok güzel misafir ediyorlar. Geleneksel okçuluk son dönemde Türkiye'de oldukça ilgi çeken ve çok büyük kitlesi olan bir spor dalı. Olimpik okçulukta nasıl şampiyonumuz varsa, geleneksel okçulukta da dünya çapında meşhur sporcular yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Ben de yaşça kıdemli bir sporcu olarak, yeni bir sporcu olarak, bu fırsatı kaçırmak istemedim." ifadelerini kullandı.

Topuz: "Sporun ve sporcunun yanında olacağız"

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Topuz, yabancı katılımcıların da bulunduğu yaklaşık 500 sporcuyu ilçede ağırladıklarını aktararak, "Geleneksel okçuluğunun Türk tarihindeki yerini aktarma, gençlerimize, Karataş'taki çocuklarımıza, Adana'da bu spora gönül bağlayan insanlarımıza örnek teşkil etme noktasında böyle bir programa ev sahipliği yaptık. Dünyanın 4 farklı ülkesinden gelen sporcular da var. Karataş Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olacağız." diye konuştu.

Sporcular etkinlikten memnun

Ruz-I Kasım Koşusu'na katılmak için Bulgaristan'dan Adana'ya gelen Nina Yankova, etkinliğe 5 takım arkadaşıyla katıldıklarını belirtti.

Türkiye'ye gelmeyi çok sevdiklerini belirten Yankova, "Karataş'a ilk defa geliyoruz. Orman ve deniz var. Burası çok güzel, çok beğendik. Burada çok sayıda sporcu ok atıyor. Bu branşta Bulgaristan'da çok yarışmacı yok." açıklamasında bulundu.

Mersin'den gelen sporcu Ersin Eker de 6 yıldır geleneksel Türk okçuluğuyla ilgilendiğini ve turnuvalara katıldığını anlatarak, "Ben aynı zamanda geleneksel Türk okçuluğu antrenörüyüm. Böyle turnuvalara katılıp, Türk okçuluğunu tanıtmayı çok istiyoruz. Bu tür müsabakaların sürekli yapılması, Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımın buraya gelmesi bizi mutlu ediyor. Son 5-6 yılda Türk okçuluğunda gerçekten iyi bir gelişim var." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon yarın sona erecek.

AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
Formula 1'de 2022 sezonu takvimi açıklandı

Formula 1'de 2022 sezonu takvimi açıklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Şahap Kavcıoğlu Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Bensu Soral Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Serdar Aziz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 14:02:33. #1.11#