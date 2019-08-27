27.08.2019 21:29

SPOR Rıza Çalımbay'dan hakem isyanı

Fırat Aydınus bilerek VAR'a gitmedi

Uğur YİĞİTSİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor maçında ceza sahasındaki elle oynama pozisyonunda 'Var'a gitmeyen hakem Fırat Aydunus'u eleştirerek, Ben bilerek gitmediğine inanıyorum. Çünkü onun gibi üst düzey bir hakemin bunu görmesi lazım, gidip de bakması gerekiyor. Şu pozisyonu büyük takımlardan birine yapsın o zaman göreyim. Yapabiliyorsa göreyim. Direkt koluna gelen topu vermesin ne oluyor dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da hazırlıklar başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor maçında istenilen futbolu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, Maça istediğimiz şekilde başlayamadık. İstediğimiz bu değildi. Daha farklı şekilde başlamamız gerekiyordu. Ama o gün ki şartlarda çok nem olması, sahanın iyi olmaması birazcık bizi bozdu ama yine de oradan iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Yaptığımız penaltıyı yapmamız gerekiyordu. Profesyonel bir oyuncunun ona dikkat etmesi gerekiyordu. Hiçbir pozisyon yokken penaltı pozisyonu oldu. İkinci golde de büyük hata yaptık. Çünkü çalıştığımız şeylerden bir tanesiydi özellikle Boldrin ile ilgili ama arkadaşlarımız o anda da bir boş bulundular ve golü yedik. Ama yine de oyundan kopmadık. Her türlü riski de aldık. Zaten 65'inci dakikadan sonra baskıyı da kurduk, golümüzü de bulduk ama yenildik, üzüldük. Lig çok uzun bir maraton daha bir çok maç var diye konuştu.

'VAR'A BİLEREK GİTMEDİ

Çaykur Rizespor maçının son anlarında ceza sahasında yaşanan elle oynamaya pozisyonu nedeniyle hakem Fırat Aydınus'u eleştirilen Çalımbay, Benim affetmeyeceğim şeylerden bir tanesi hakem arkadaşımızın yaptığı hata. Top direkt koluna geliyor. Bir yerinden seken bir top olsa bir şey demem. Direkt koluna gelen bir şeyi görmüyorsa yazık. Gideceksin, bakacaksın. Oraya 'Var' sistemi konmuş ama gitmedi. Televizyonda da gördük. Sahada canlı gördük. Top direkt koluna geliyor. Onu da hakemin görüp vermesi gerekiyordu. ya da gidip bakması gerekiyordu. Ben bilerek gitmediğine inanıyorum. Çünkü onun gibi üst düzey bir hakemin bunu görmesi lazım, gidip de bakması gerekiyor. O kadar kenarda biz veryansın ediyoruz. Futbolcularımız isyan ediyor. Git bir bak ne kaybedeceksin, bir dakikanı alır. Bu bize de olabilir, Rizespor'a da olabilir. Ama ben orada niye yaptı, neden yaptı bilmiyorum. Şu pozisyonu büyük takımlardan birine yapsın o zaman göreyim. Yapabiliyorsa göreyim. Bizde bir kere Sivasspor olduğu için, Anadolu'da herhangi bir takım olduğu için bir kere gösterirler çeker giderler. Üstünde dahi durmazlar. Ama bir büyük takıma yapsaydı bunu olay daha farklı olurdu. Benim o maçta üzüldüğüm olay bu oldu. Biz maçı hak edecek, kazanacak bir futbolu 60'ncı dakikaya kadar oynayamadık. Ama ondan sonra maçı hak edecek şekilde oynadık. Futbolun içerisinde bunlar oluyor. Biz puan kaybettik ama bana göre lig daha yeni başladı. Lig bundan sonra başlayacak. Ben takımıma güveniyorum. En çokta taraftarlarımıza güveniyorum. İnşallah onlarında desteğiyle çok iyi yerlere geleceğiz şeklinde konuştu.

DİABATE İLE İLGİNENİYORUZ

Transferle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Çalımbay, geçen yıl takımda kiralık oynayan Fousseni Diabate ile de ilgilendiklerini söyledi. Çalımbay, Diabate listemizdeki oyuncularımızdan bir tanesi. Yönetimimiz çalışmalarına devam ediyor. İyi bir oyuncu olursa almak isteriz. Gerçekten de ihtiyacımız var. Uğraşıyorlar, inşallah transfer bitmeden onu hallederiz. Dediğim gibi ben takımıma inanıyorum, güveniyorum. Çok güzel şeyler de yapacağız. İnşallah kendi sahamızda oynayacağımız Gazişehir maçını çok iyi şekilde bitireceğiz. Milli maç arasında hazır olmayan oyuncularımız hazır olacak ve İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Ondan sonra da lige daha hazır bir vaziyette çıkacağız ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA