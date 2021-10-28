SPOR Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun

İSTANBUL (DHA) - Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda bu yıl kadın yelkenciler ilk kez erkeklerle birlikte yelkenlerini rüzgarla dolduracak. Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği, 29 Ekim'de başlayacak Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabında hem kadınlar hem de kadın ve erkek takımların bir arada yarıştığı genel yarışlarda yer alacak.

Deniz tutkunu kadınları 2 yıl önce İzmir'de bir araya getiren Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği'nin (KYSK), üye sayısı 80'i aştı. 10 kişilik takımla yarışa katılacak Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği'nin kurucu üyesi Peyvend Öksüz, kadınların denizde var olma çabalarını yarış öncesi DHA'ya anlattı. 29-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na 10 kişilik ekiple hazırlanan Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği'nden Peyvend Öksüz, 'Bizim buradaki amacımız erkeklere verdiğimiz bir mesaj değil, kadının kendisini hatırlıyor olması' diyor.

'EN ÖNEMLİSİ DE BURADA KADINI VAR EDİYOR OLMAK'

Türkiye'nin 3 tarafını çeviren denizlerde kadınları görüyor olmanın, denizlerde onların sesini duyuyor olmanın önemine değinen Peyvend Öksüz, şunları söyledi: 'Tabii ki dernekte eğitimlerimiz oluyor, yarışlarımız oluyor. En önemlisi de burada kadını var ediyor olmak ve kadının, kadına destek veriyor olması önemli. Kardeşlik duygusuyla birbirlerine destek oluyor ve sahip çıkıyorlar. Birbirlerini kalkındırıyorlar. Dolayısıyla yine dernek için bu çok önemli' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda güzel bir 3 gün geçireceklerini umduğunu söyleyen Peyvend Öksüz, 'Bu süreçte yarışlarımız da var. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları var. Bizim için çok önemli çünkü ilk defa katılıyoruz. Birinci etabına katılamamıştık, ikinci etabına yarış takımımızla beraber katılacağız., İzmir, Ankara ve İstanbul üyelerimizden oluşan 10 kişilik bir ekibimiz var. Güzel bir 3 gün geçeceğini umuyorum. Yarışacak tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum' dedi.

'TÜM MESLEKLERDEN KADINLAR AYNI ÇATI ALTINDA'

Birçok farklı meslekten kadının dernek sayesinde aynı çatı altında, güzel bir hobi kazandığını ve bu alanda profesyonelleştiğini dile getiren Öksüz, şöyle devam etti: 'Holding sahibi, üst düzey yönetici, girişimci ve ev hanımı Bizim derneğimizdeki kadınların tek amacı STK'ların iç yapısında oluyor olmak. Birbirlerine destek oluyorlar ama çevresindeki diğer STK'lara da destek oluyor olmaları ve sosyal sorumluluk projelerinde var oluyor olmaları onlar için çok önemli. Tabii ki de her kadının kendine ait bir hobisi var. Ama bizim kadınlarımız çok yoğun çalışıyorlar. Holding sahibi, üst düzey yönetici, ev hanımı, girişimci kadınlar çoğunlukta. Dolayısıyla bir hobi olarak gördükleri bu spor dalını profesyonel anlamda yapmaya çalışıyorlar. Bu arada yelkende bize katılmayıp karadan destek veren üyelerimiz de var. Burada en önemlisi, derneğin bir amacı da ekonomik bağımsızlığını çok fazla kazanamamış ama denizlerde ve yelkende var olmak isteyen kadınlarımız var. Biz de onlara bir yer açıyoruz. Dolayısıyla aidat ücretlerimiz gayet uygun ve lüks dediğimiz bu spor dalını yapıyor olmaları bizim için çok önemli. Onlara da bu şekilde destek veriyoruz.'

'BU DERNEK İNŞALLAH BİZDEN SONRA DA VARLIĞINI SÜRDÜRECEK'

Türkiye'nin ilk ve tek kadın yelkenciler derneğinin kurucu üyesi Peyvend Öksüz, kendisinin çok uzun süredir denizin üzerinde olduğunu söyledi ve 'Dernek olarak da 2 sene önce kurulmuş bir derneğiz. İnşallah bundan sonra ve bizden sonra da varlığını sürdürecek diye düşünüyorum' diye konuştu.

Bu 10 kişilik ekibin Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda mücadele etmesini sağladıkları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzdeniz ile birlikte konaklama sponsoru Four Points by Sheraton'a teşekkürlerini ileten Peyvend Öksüz, 'İnşallah daha güzel ve sağlıklı günlerde, tüm kadınlar hep beraber denizlerde var oluruz' diyerek sözlerini noktaladı.