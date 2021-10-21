Nuri Şahin: Kariyerimde en önemli hoca Jürgen Klopp

ANTALYASPOR'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, kariyerinde en önemli hocanın Jürgen Klopp olduğunu söyledi. Şahin, "Benim için en değerlisi ve bana en yakın olan Klopp benim için her zaman bir bench mark (marka teknik adam). Örnek aldığım sadece hoca değil, hayatımda örnek aldığım bir isim olduğu için yeri bende ayrıdır" dedi.

Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, basın mensuplarıyla Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi. Şahin, basın mensuplarıyla tek tokalaşarak selamlaşırken, açıklamalarının ardından kahvaltıda sohbet etti. Şahin, Antalyaspor'da kısa ve uzun vadede yapacakları ile Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un hayatındaki yerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'ANTALYASPOR'U VE ŞEHRİN İSMİNİ FARKLI YERLERDE DUYURMAK HAYALİMİZ'

A Milli Takımın başına getirilen Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili soruya Şahin, "Ne kadar istekli olduğunu yüzünden anlıyorum. Kendisinin başarılı olacağına inanıyorum. Göreve gelmesi de çok doğru bir karar" dedi.