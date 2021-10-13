Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe FK: 4-0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe FK: 4-0

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Spor
Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe FK: 4-0

STAD: GaziHAKEMLER: Hakan Ergin, Mert Türk, Emir KılıçarslanNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Ebrar, Yıldıray, Niyazi (Dk.77 Niyazi), Uğur (Dk.71 Malik), Abdullah (Dk.44 Emre), Burak, Emre, Hüseyin, Samet (Dk. 69 Cemal), Aykut, Ömer (Dk.69 Kazım)SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf, Mehmet (Dk.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - STAD: Gazi

HAKEMLER: Hakan Ergin, Mert Türk, Emir Kılıçarslan

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Ebrar, Yıldıray, Niyazi (Dk.77 Niyazi), Uğur (Dk.71 Malik), Abdullah (Dk.44 Emre), Burak, Emre, Hüseyin, Samet (Dk. 69 Cemal), Aykut, Ömer (Dk.69 Kazım)

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf, Mehmet (Dk. 73 Ulaş), Muhammet (Dk.73 Mikail), Mikail, Kaan, Kudbettin (Dk. 90 Buğra), Anıl, Edip, Cemilcan (Dk.90 Emir), Doğan, Yavuz (Dk.90 Bilal)

GOLLER: Dk.19 Emre, Dk 47 Yıldıray, Dk Aykut, Dk.70 Niyazi ( Nevşehir Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 67 Mikail ( Sancaktepe Futbol Kulübü)

SARI KART: Abdullah, Aykut (Nevşehir Belediyespor) - Mikail, Kurbettin (Sancaktepe Futbol Kulübü)

Türkiye 3'üncü Lig 1'inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 4-0 yendi.


- Nevşehir

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Hulusi Akar Ali Babacan Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola
Spor Ali Koç Caner Erkin Cristiano Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe FK: 4-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:08:39. #1.13#