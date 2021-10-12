Misli.com'dan Türk basketboluna dev destek (YENİDEN)

Misli.com'dan Türk basketboluna dev destek

Misli.com; ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin ana sponsoru, Türkiye Basketbol Ligi'nin ise isim sponsoru oldu

TBF ile çok önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza atan misli.com, güncel olarak Voleybol Sultanlar Ligi'ne de ismini veriyor. Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi'nin resmi sponsoru olan misli.com, Beşiktaş'a da resmi bahis sponsoru olarak destek sağlıyor. Misli.com daha önce de TFF 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'in isim sponsorluğunun yanında Süper Lig ekibi Göztepe'nin de resmi bahis sponsoru olmuştu.