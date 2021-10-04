Milli Takım'da şiddet ve alkol krizi! Fatma Uruk ve Su Sporları Federasyonu Başkanı birbirine girdi

Geçtiğimiz yıl peş peşe üç gün üç dünya rekoru kırarak adını tarihe yazdıran milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Milli Takım kampında psikolojik şiddete ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını duyurdu.

İşte Uruk'un paylaşımları:

"Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım. Bu olayları daha önce yaşadığım için kampa gelmeme talebimi daha önce kendilerine iletmiştim fakat kabul edilmedi. Şimdi de buradan ayrılmama izin verilmiyor.

Yaşadığım cendere bu tweetle kayda geçsin. Üzüntüden ne yazacağımı bile bilmiyorum. Fiziken de psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Hakkımı kanıtlayabildiğim ölçüde arayacağım.

Bana Meksika'da kalmaktan korkmadın mı, nasıl dayandın diye soruyordunuz, doğru cevabı şimdi vereyim. O koşullar bile burada yaşadıklarımdan iyiydi ve devam etmek için başka şansım yoktu. Ve ben yine yoluma devam edeceğim hiç merak etmeyin. Evet bu tweeti utanarak atıyorum ama atıyorum."

"ALKOL FOTOĞRAFINI KENDİSİ PAYLAŞMIŞ"

Türkiye Su Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, dünya rekortmeni serbest dalışçı Fatma Uruk'un sosyal medya hesabından ortaya attığı iddialar hakkında Sözcü'ye konuştu.

İşte Özen'in açıklamaları:

"FORMA ODADA DURUYOR"

"Ben dün akşamdan beri kendisiyle görüşmek için hem haber gönderdim hem de telefonla bizzat aradım. Telefonlarıma kesinlikle cevap vermiyor ve bir araya gelmek istemediğini iletmiş. Bu şampiyonaya 1 gün kala Milli Takım'a yapılan bir suikasttir. Bunun planlı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Kendisinin Milli Takım'dan ayrılmak istemesiyle alakalı bize ilettiği bir dilekçesi falan da yok. Milli Takım formasını bile halen almamış. Antrenörün odasında duruyor forma.

"ALKOLLÜ FOTOĞRAFI KENDİSİ PAYLAŞMIŞ"

Biz burada bir birliktelik sağlamaya çalışıyoruz ancak kendisi Milli Takım'la aynı yemekte bile bir araya gelmekten kaçınıyor. Attığı tweetlerde bahsettiği "Alkol fotoğraflarını basına servis edin" söylemi tamamıyla uydurma. Böyle bir talimat ya da yönlendirmede bulunmadım. Kendisi Milli Takım'ın kampının olduğu otelin dışında bir yerde yemek yemiş ve alkol almış. Bunu da kendi sosyal medya hesabından paylaşmış zaten. Milli Takım kampında olan bir sporcunun bu harekette bulunması sizce doğru mu? Ben burada yaşanan huzursuzluk ve sorunlarla ilgili kulübüne bir rapor yazılmasını istedim. Rapora sosyal medyada paylaştığı o fotoğrafın da koyulmasını istedim sadece. Hepsi bu kadar. Kendisi Milli Takım sporcusu gibi davranmıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da tamamen bizi karalamaya yöneliktir."

Federasyon Başkanı Şahin Özen Fatma Uruk hakkında tutulan tutanağı da paylaştı.

İşte Milli Takım kampında Uruk hakkında hazırlanan tutanak:

"08-12 Eylül 2021 tarihleri arasında Kaş'ta düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonasındaki derecesi ile 18-29 Eylül 2021 tarihleri arasında Serbest Dalış Aday Milli Takım kampı için davet edilen sporcu Fatma URUK Milli Takım baraj derecesini geçerek Milli Takım Sporcusu olarak görevlendirilmiştir.

Kamp öncesi Federasyon Başkanlığı tarafından yapılan toplantıya iştirak etmiş, kamp ile ilgili tüm bilgilendirmelere sahip olmuştur. Bu toplantıda Milli Takım Kamp uygulama sürecinin işleyişi, tutum davranış kılık kıyafet ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyulması gereken kurallar konusunda da tüm sporcular bilgilendirilmiştir.

Kamp süresinde Milli Takım ruhunu yansıtan davranışlarda bulunulması ve milli takım kıyafetlerinin giyilmesi gerektiği, antrenman sürecinde sporcuların isterlerse asistan kullanabilecekleri, performans deklarasyonları ile ilgili bildirimlerinin nasıl yapılacağı, kamp programı ve diğer imkanların kullanılmasıyla ilgili ve benzeri bilgiler kendilerine açıkça anlatılmıştır. Ülkemizde yapılacak bu şampiyonada Milli Takım sporcularımızın başarılı olabilmesi adına Federasyonumuzun tüm imkanları seferber edilmiştir. Kampa katılan bütün sporcular bu süreçten duydukları mutluluğu kamp yöneticilerine birçok defa bizzat ifade etmişlerdir.

19 Eylül tarihinde başlayan antrenman süreciyle sporcular her gün artan performanslarıyla Dünya Şampiyonası için umut vermişlerdir.

Fakat Kamp Sorumlusu Özgür ALEMDAR' ın Milli Takım Sporcusu Fatma URUK hakkında görüşleri aşağıdaki gibidir:

Fatma Uruk, kampın ilk gününden itibaren kamp otelinin evcil hayvan kabul etmemesi üzerine kedilerinin açıkta kalacağını, onlara yer bulunması gerektiğini ve bunun federasyonun sorumluluğu olduğunu yapıcı olmayan bir üslupla belirtmiştir. Milli takım antrenörünün önerisi üzerine bir hayvan pansiyonu ile anlaşmış ve sorun bu şekilde çözülmüştür.

Ancak daha sonra milli takım ile hep birlikte yenilen akşam yemeklerine katılım göstermek istemediğini, kadroda bulunan bazı kişilerin kendisini olumsuz etkilediğini öne sürerek bu durumu Özgür ALEMDAR'a özel olarak bildirmiştir.

30 Eylül-01 Ekim 2021 tarihleri arasında her yıl olduğu gibi Dünya Şampiyonası öncesi düzenlenen Serbest Dalış Kaş Başka Outdoor Dünya Kupasında Milli Takım Sporcusu Fatma URUK'un hiçbir performansı olumlu sonuçlanmamıştır. Katılacağını bildirdiği disiplinlerde yarışmazken, sadece bir disiplinde çok kısa bir derinliğe (6 metre) dalış gerçekleştirmiştir.

Dünya Şampiyonası öncesi bir prova yarışması olan Kaş Başka World Cup yarışması 30 Eylül ve 01 Ekim tarihlerinde gerçekleşmiştir. Sporcumuz ilk gün sabah seansında başarısız bir dalış gerçekleştirmiş, akam seansındaki yarışmasına ise katılmamıştır. İkinci gün için tekrar deklarasyon vermesine karşın teknik ekibi bilgilendirmeden yarışmaya katılmamış, yarışma teknesine dahi gelmemiştir. Kamp sorumlusu olarak mesaj yoluyla yapılan uyarılara sert ve uygunsuz bir dille karşılık verilmesi üzerine kendisiyle iletişim Kamp Sorumlusu Özgür ALEMDAR tarafından sonlandırılmıştır.

Fatma Uruk'un antrenman performansları istediği seviyede gelişmeyince olumsuz tavırları ve talepleri de artış gösterdiği, Milli takım kafilesinin 28 Eylül Çarşamba günü yarışma oteline geçiş yapmış olduğu ancak odasını beğenmediği ve değiştirmek istediği yönünde Özgür ALEMDAR' a ve otel yönetimine ısrarlı talepleri olduğu, otel yönetiminin tüm müsait odaları göstermesine rağmen hiçbirisini beğenmediği, yine bazı sporcuların da talepleri ile birlikte resmi yarışma otellerinden bir diğerinde oda müsaitliği yaratılarak Fatma Uruk ile birlikte iki sporcumuzun daha otel değişikliği yapıldığı, bu süreçte Fatma Uruk'un takımdan tamamen uzak durduğu ve iletişim kurmadığının gözlendiği bildirilmiştir.

Kaş Başka World Cup yarışmasının ertesi günü, 02 Ekim sabah saatlerinde milli takım sporcu ve yöneticilerinin bulunduğu WhatsApp grubuna bir dizi mesaj göndermiş ve ardından gruptan ayrılmıştır. Aynı metni federasyonumuzun e-posta hesabına da gönderdiği sonradan öğrenilmiştir. Mesajlarda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu, teknik ekibi, bazı sporcularımızı suçlayıcı ve tehdide varan ithamlar yer almaktadır. Sosyal medya hesaplarında da milli takım kampı için "işkence ortamı" ve "sistematik işkence" gibi tabirleri tüm takipçilerine açık şekilde kullandığı görülmüştür. Dünya Şampiyonası gibi önemli bir yarışma öncesinde, sporcuların moral ve motivasyonlarını üst düzeyde tutabilmek amaçlı gösterilen tüm esnekliklere rağmen sporcumuzun bu davranışı kesinlikle kabul edilemezdir. Diğer sporcularımızın da tepkisini çeken bu davranışın milli takıma zarar verdiği, kamp ve yarışma motivasyonunu olumsuz etkilediği çok açıktır.

04/10/2021 tarihinde Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Şahin ÖZEN'in başkanlığında Milli Takım toplantısı yapılacağı çağrısı whatsapp grubundan yapılmış, sporcu daha önce gruptan çıkmış olduğundan cep telefonundan aranmış cevap vermediğinden, oda dahilisi aranmış ancak ulaşamayınca oda servisi gönderilerek kendisine toplantı bilgi verilmiştir. Fatma URUK toplantıya hiçbir gerekçe göstermeden katılmayacağını bildirmiştir. Sporcu çağrıldığı halde saat: 10.00' daki toplantıya iştirak etmemiştir.

İşbu tutanak ve ekleri (gruptan çıkış fotoğrafı, aranma saati ve mesaj görüntüleri) 04.10.2021 tarihinde aşağıda imzaları bulunanların hür iradeleri ile imza altına alınmıştır."

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