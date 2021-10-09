Mesut Özil'in gizemli paylaşımı, Fenerbahçe taraftarında büyük merak uyandırdı - Haberler Spor
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Mesut Özil'in gizemli paylaşımı, Fenerbahçe taraftarında büyük merak uyandırdı

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Mesut Özil'in gizemli paylaşımı, Fenerbahçe taraftarında büyük merak uyandırdı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in "Heyecan verici şeyler çok yakında" şeklindeki paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarları meraklandırdı. Özil'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce etkileşim alırken taraftarlar yorumlarda heyecan verici şeyin ne olduğuna yönelik tahminlerde bulundu.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de Mesut Özil son maçlarda gribal enfeksiyonu nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Milli aranın bitmesiyle birlikte takıma dönecek yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

"HEYECAN VERİCİ ŞEYLER ÇOK YAKINDA"

Mesut Özil, 26 milyon kişinin takip ettiği Twitter hesabından, "Heyecan verici şeyler çok yakında" şeklinde bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerde büyük merak uyandıran paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Mesut Özil'in gizemli paylaşımı, Fenerbahçe taraftarında büyük merak uyandırdı

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