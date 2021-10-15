Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçından notlar

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk resmi maçına çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk resmi maçına çıktı.

Emre Belözoğlu, ilk maçında Beşiktaş karşısında takımını sahaya, Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Edin Visca, Deniz Türüç, Nacer Chadli ve Stefano Okako ilk 11'iyle sürdü.

Başakşehir'de Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Leonardo Duarte, Danijel Aleksic, Şener Özbayraklı, Fredrik Gulbrandsen, Tolga Ciğerci, Peter Zulj ve Atabey Çiçek ise yedek soyundu.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner ise kadroda yer almadı.

Nacer Chadli bu sezon ilk kez ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, bu sezon ilk kez ilk 11'de bir mücadeleye başladı.

Chadli, bu sezon yalnızca 5 maçın ikinci yarılarında oyuna dahil olmuş ve toplam 80 dakika sahada kalabilmişti.

Affedilen Caiçara 48 gün sonra formasına kavuştu

Medipol Başakşehir'de 30 Ağustos'ta kadro dışı bırakılan ve 1 Ekim'de affedilen Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, 48 gün sonra ilk 11'deki yerini aldı.

Caiçara, son olarak turuncu-lacivertli takımın ligin 3. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile 28 Ağustos'ta oynadığı mücadelede forma giymişti.

Maç öncesi hafta içi vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Doğan Küçükduru için saygı duruşunda bulunuldu.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu

İstatistikler büyük bir titizlikle hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu

 Pjanic, Sporting maçında oynayacak mı? Beşiktaş, taraftarın merakla beklediği haberi verdi

Pjanic, Sporting maçında oynayacak mı? Beşiktaş, taraftarın merakla beklediği haberi verdi

 Başakşehir çok tehlikeli geldi! Genç futbolcu mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi

Başakşehir çok tehlikeli geldi! Genç futbolcu mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin Müge Anlı Işıl Sergen Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Varank Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 20:33:37. #1.12#