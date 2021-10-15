Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçından notlar

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk resmi maçına çıktı.

Emre Belözoğlu, ilk maçında Beşiktaş karşısında takımını sahaya, Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Edin Visca, Deniz Türüç, Nacer Chadli ve Stefano Okako ilk 11'iyle sürdü.

Başakşehir'de Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Leonardo Duarte, Danijel Aleksic, Şener Özbayraklı, Fredrik Gulbrandsen, Tolga Ciğerci, Peter Zulj ve Atabey Çiçek ise yedek soyundu.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner ise kadroda yer almadı.

Nacer Chadli bu sezon ilk kez ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, bu sezon ilk kez ilk 11'de bir mücadeleye başladı.

Chadli, bu sezon yalnızca 5 maçın ikinci yarılarında oyuna dahil olmuş ve toplam 80 dakika sahada kalabilmişti.

Affedilen Caiçara 48 gün sonra formasına kavuştu

Medipol Başakşehir'de 30 Ağustos'ta kadro dışı bırakılan ve 1 Ekim'de affedilen Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, 48 gün sonra ilk 11'deki yerini aldı.

Caiçara, son olarak turuncu-lacivertli takımın ligin 3. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile 28 Ağustos'ta oynadığı mücadelede forma giymişti.

Maç öncesi hafta içi vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Doğan Küçükduru için saygı duruşunda bulunuldu.