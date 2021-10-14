Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ile devam eden idmanın duran top çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Ömer Ali Şahiner'in fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.