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Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ile devam eden idmanın duran top çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Ömer Ali Şahiner'in fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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