Manisa FK'da Teknik Direktör Naci Şensoy imzayı attı

MANİSA (İHA) - Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Naci Şensoy ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Manisa FK, Teknik Direktör Naci Şensoy ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Manisa FK gibi önemli bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten yeni Teknik Direktör Naci Şensoy, "Duygularımı anlatma zorluk çekiyorum çünkü çok duyguluyum. O dönemki adıyla Yugoslavya'da doğup büyüdüm. Futbolculuk kariyerimde de Manisa'da 2 yıl futbol oynadım ama 7 yıl yaşadım. Manisa'yı Manisalıları çok sevdim, onlar da beni çok sevdi. Futbolu bıraktıktan sonra Manisa'yla istemediğim halde ayrılmak zorunda kaldım. Burada çok güzel dostluklar edindim. Şimdi Manisa Futbol Kulübü ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bir galibiyet takımımızın coşkusunu arttıracaktır. Adanaspor maçına da bu hedefle hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Naci Şensoy'a başarı dileklerini ileten Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar, "Naci hocamızı takımımızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Hocamız yüksek enerjisiyle takımımıza olumlu katkı sağlayacaktır. Hep birlikte çok keyifli günler yaşacağız" dedi.

Naci Şensoy'un başarılı olacağına inandığını belirterek, Sportif Direktörü Serkan İşyapan "Naci hocamız Manisa'yı iyi bilen, tecrübeli bir isim. Takımımızda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Hem hocamız hem de camiamız için hayırlı olsun" diye konuştu.

Naci Şensoy, 1958 yılında Kosova'nın Prizren kentinde dünyaya geldi. Türkiye'de Manisaspor ve Vanspor takımlarında da forma giyen Şensoy, ülkemizde ilk antrenörlük deneyimine Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörü Todor Veselinoviç'in yardımcılığını yaparak başladı. Tecrübeli teknik adam, 2001 yılında Alibeyköyspor'da ilk kez teknik direktör olarak görev yaptı. Azerbaycan ekibi Turan'da, Bulgaristan takımları FC Pirin, FC Belasitsa ve Lokomotiv Plovdiv'de, Arnavutluk ekipleri Bylis Ballsh ve FK Kukesi'de, Kuzey Makedonya temsilcileri Pelister Bitola ve Makedonija'da görev yapan Naci Şensoy, son olarak Kosova ekibi KF Liria takımını çalıştırdı. - MANİSA