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Letonya-Türkiye maçına doğru

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Letonya-Türkiye maçına doğru

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, yarınki rakipleri Türkiye'nin gruptaki şansından çok kendi oyunlarına odaklandıklarını ve bu yönde hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, yarınki rakipleri Türkiye'nin gruptaki şansından çok kendi oyunlarına odaklandıklarını ve bu yönde hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, 2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Türkiye ile sahalarında yapacakları karşılaşmaya ilişkin maçın oynanacağı Daugava Stadı'nda forvet oyuncularından Vladislavs Gutkovskis ile açıklamalarda bulundu.

Kazakevics, Türkiye'nin durumundan çok kendi durumlarına odaklandıklarını belirterek, "Gerçekten Türkiye'nin grup içindeki durumunu ya da şansını takip etmiyoruz. Sadece kendimize odaklandık." ifadelerini kullandı.

Letonya Teknik Direktörü, iki takım arasındaki son 5 maçın berabere bitmesinin hatırlatılması üzerine ise, "Yarınki oyunda her şey 0-0 başlayacak geçmişin, daha önceki maçların önemi olmayacak, önümüze bakıyoruz. Oyuna motive olacağız. Son Türkiye-Norveç maçını seyrettikten sonra teknik direktör değişikliğinin Türkiye'nin oyunu üzerinde bir takım farklılıklar oluşturduğunu gördük. Biz de bu yönde farklılaştırmalar yaptık. Yarınki oyunda bunları da göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Kazakevics, "Oyununuzda ne gibi farklılıklar olacak?" sorusuna ise yanıt vermedi.

Letonya'nın hücum oyuncularından Vladislavs Gutkovskis ise, "Türkiye'nin en önemli stoperlerinden Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü'nün cezaları sona erdi. Bir forvet oyuncusu olarak bunu bir şanssızlık olarak görüyor musun?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Yarın oynarsam benim için karşıma kimin çıkacağı o kadar önemli değil. Elimden gelenin en iyisini yapıp, takım arkadaşlarıma faydalı olmaya çalışacağım. Tek düşüncem bu."

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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