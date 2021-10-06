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Karşıyaka seri peşinde

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka seri peşinde

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk galibiyetini 5'inci haftada son sıradaki rakibi Kardemir Karabükspor'u deplasmanda farklı yenerek alan Karşıyaka, bu hafta zirve takipçisi Orduspor 1967 önünde geçen yıldan beri ilk kez 2'de 2 yapmak istiyor.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk galibiyetini 5'inci haftada son sıradaki rakibi Kardemir Karabükspor'u deplasmanda farklı yenerek alan Karşıyaka, bu hafta zirve takipçisi Orduspor 1967 önünde geçen yıldan beri ilk kez 2'de 2 yapmak istiyor. Son olarak geçen sezonun ilk yarısında üst üste 2 galibiyet alan Karşıyaka, aylardır seri yakalamaya hasret kaldı. Geçen sezon ligde 10 Aralık 2020'de İçel İdmanyurdu'nu 3-1, 20 Aralık 2020'de ise Şile Yıldızspor'u deplasmanda 2-0 yenerek grubunda zirveye çıkan İzmir temsilcisi, ardından 3 puanı art arda hiç bir arada göremedi.

Geçen sezon ilk yarıdaki Şile sınavından sonra 7 maç galip gelemeyip üst üste 6 mağlubiyetle yarışta erken havlu atan Karşıyaka, sezonun ikinci yarısında yalnız 4 kez kazanırken hiç seri yakalamayamadı. Bu sezona ilk 4 haftada 3 beraberlik, 1 yenilgiyle başlayıp Karabük deplasmanında şeytanın bacağını kıran yeşil-kırmızılı ekip, Ordu önünde 10 ay sonra ilk kez galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Grupta oynadığı 5 maçta bileği hiç bükülmeyen Orduspor 1967, 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı. Ordu ekibi lider Fethiyespor'u 1 puan geriden takip ediyor. Kaf-Kaf'ın ise 6 puanı var.

ZORLU PERİYOT

Karşıyaka, Orduspor 1967 sınavıyla birlikte 8 gün içinde 3 maç oynayacağı zorlu bir periyoda da girecek. Rakibini 9 Ekim Cumartesi akşamı ağırlayacak Karşıyaka, grupta 13 Ekim Çarşamba günü Gümüşhanespor deplasmanına çıkıp, ardından 17 Ekim Pazar ise Ceyhanspor'u konuk edecek.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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