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Karşıyaka'da Biçer dönemi bitti

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka'da Biçer dönemi bitti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırıp yenilediği kadrosuyla beklentinin çok uzağında bir performans sergileyen Karşıyaka'da taraftarın son oynanan Orduspor 1967 maçında istifaya davet ettiği teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollar ayrıldı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırıp yenilediği kadrosuyla beklentinin çok uzağında bir performans sergileyen Karşıyaka'da taraftarın son oynanan Orduspor 1967 maçında istifaya davet ettiği teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollar ayrıldı.

Yeşil-kırmızılı yönetim, 46 yaşındaki teknik adamla sözleşmesini feshetmek için karşılıklı olarak prensipte anlaştı. Biçer, futbolcularıyla vedalaşıp Başkan Turgay Büyükkarcı'yle resmi imzaları attıktan sonra Karşıyaka'ya veda edecek.

Teknik direktör arayışlarına başlayan yeşil-kırmızılıları grupta Gümüşhünespor'la çarşamba günü deplasmanda oynanacak maça daha önce kulüpte teknik adamlık da yapan sportif direktör Atilla Güneş'in çıkarması bekleniyor. Sezona 12 transferle başlayan İzmir ekibi, kariyerinde daha önce bu ligde Altay ve Turgutluspor'da 2 Play-Off şampiyonluğu yaşayan Biçer yönetiminde 6 maçta yalnız son sıradaki Karabükspor'u yenerken, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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