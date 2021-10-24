Hüseyin Eroğlu: "Savunma anlamında daha dirençli ve agresif olmamız gerekiyor"

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sahalarında 2-0 mağlup oldukları Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada özellikle ilk yarıda planladıklarını oyunu oynayamadıklarını söyledi. Savunmadan daha dirençli ve agresif olmaları gerektiğini ifade eden Eroğlu, "Bu anlamda üzgünüz" dedi.

TFF 1. Lig'in 10. Haftasında Altınordu, sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu mücadeleyi değerlendirdi.

Hüseyin Eroğlu, "Geçen hafta kötü bir skorla mağlup olmuştuk. Bu hafta lider takıma karşı oynadık. Biz de kendi sahamızda 3 haftadır oynuyorduk. Bugün planladığımız oyunumuzu ilk yarıda oynayamadık. Kaptırdığımız toplarla rakibin en güçlü olduğu ön alan baskısı ve duran toplarına izin verdik. Bizim için savunma direncinin daha fazla olması gerekiyor, bugün birçok oyuncum özellikle ilk yarıda bunu ortaya koyamadı. 1-0 geriye düştükten sonra rakibin motivasyonu arttı. Uzatmalarda ikinci golü yediğiniz zaman dönüş kolay olmuyor. İkinci yarıda topa sahip olarak hücum etsek de sonuçlandıramadık. 2-1'i getirebilseydik maça ortak olabilirdik. Savunma anlamında daha dirençli ve agresif olmamız gerekiyor. Bu anlamda üzgünüz. Ligin 10. haftası geride kaldı, 10 puan alabildik. Bu puanın üzerine çıkmamız gerekiyor. Bir an önce buradan sıyrılmamız gerekiyor ki önümüzdeki haftalarda daha başarılı olalım. Ümraniyespor'a bundan sonra başarılar dilerim" açıklamasında bulundu. - İZMİR

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