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Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü lider Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü lider Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Kasımpaşa maçında oynayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından ikinci bölümde dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği antrenmanda sakatlıkları bulunan Halil Akbunar, Marko Mihojevic ve Wilker Jose Angel Romero, takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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