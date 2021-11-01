Burak Yılmaz, hastalığı nedeniyle yarın Sevilla karşılaşmasında forma giyemeyecek - Haberler Spor
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Burak Yılmaz, hastalığı nedeniyle yarın Sevilla karşılaşmasında forma giyemeyecek

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Burak Yılmaz, hastalığı nedeniyle yarın Sevilla karşılaşmasında forma giyemeyecek

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşmada hastalığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fransa Birinci Futbol Ligi ( Ligue 1 ) ekiplerinden Lille'de oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşmada hastalığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, yarınki Sevilla maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Burak'ın ligin 12. haftasında 29 Ekim'de Paris Saint-Germain (PSG) ile deplasmanda oynanan karşılaşmada biraz hasta olduğunu söyledi.

Burak Yılmaz'ın 30 ve 31 Ekim'de hastalığının sürdüğünü ifade eden Gourvennec, milli futbolcunun hastalığı nedeniyle Lille'de kaldığını ve tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
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