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Avrupa Gençler Boks Şampiyonası

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Avrupa Gençler Boks Şampiyonası

Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Nilay Yaren Çam, Ece Asude Ediz ve Ayşe Doğan ile erkeklerde Mehmethan Çınar, çeyrek finale yükseldi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Nilay Yaren Çam, Ece Asude Ediz ve Ayşe Doğan ile erkeklerde Mehmethan Çınar, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 4 kadın, bir de erkek milli boksör ringe çıktı.

Kadınlar 50 kiloda Nilay Yaren Çam, Yunan rakibi Eleni Cholidi'yi, 63 kiloda Ece Asude Ediz, Polonyalı Kalizson Dagmara'yı, 66 kiloda Ayşe Doğan, İtalyan Damiana Trischitta'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

57 kiloda Sıla Sürmeneli ise Ukraynalı rakibine mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Erkeklerde ise 51 kiloda Mehmethan Çınar, Polonyalı rakibi Krzpiet Jakub'u mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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