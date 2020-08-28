SPOR Atletizmde Süper Lig'in final etabı Bursa'da başladı
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SPOR Atletizmde Süper Lig'in final etabı Bursa'da başladı

SPOR Atletizmde Süper Lig'in final etabı Bursa'da başladıGürkan DURALBURSA,(DHA)Atletizmde Turkcell Süper Lig'in final kademesinin ilk günü Bursa'da tamamlanırken, 110 metre engellide Mikdat Sevler kendisine Türkiye rekorunu yeniledi.

28.08.2020 23:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:43

SPOR Atletizmde Süper Lig'in final etabı Bursa'da başladı

Gürkan DURALBURSA,(DHA)

Atletizmde Turkcell Süper Lig'in final kademesinin ilk günü Bursa'da tamamlanırken, 110 metre engellide Mikdat Sevler kendisine Türkiye rekorunu yeniledi.

Bursa Atıcılar Pisti'nde yapılan Turkcell Süper Lig mücadelesinde final kademesinin ilk günü sona erdi. Yapılan 10'ar yarış sonunda erkeklerde Fenerbahçe, ENKA'ya karşı 6 puanlık avantajını 8'e yükseltirken, kadınlarda sarı-lacivertlilerin bir puanlık üstünlüğü bulunuyor.

İlk gün yapılan 110 metre engelli müsabakasında Mikdat Sevler, 13.69'luk bir derece koşarak kendisine ait Türkiye büyükler ve U23 rekorlarını 0.04 saniye geliştirdi. Mikdat, böylece 2020'de açık saha sezonunda üçüncü kez Türkiye rekoru kırmış oldu.

100 metre engelli kadınlarda ise Özge Soylu, ilk kademede geçildiği Şevval Ayaz'a karşı bu kez üstünlük sağlamayı başardı. Soylu, kronometreyi 13.44'te durdururken, tüm zamanlar Türkiye listesinde dördüncü sıraya yükseldi.

1500 metre erkeklerde Seyhan Belediyespor'dan eski Avrupa Kros ikincisi Ramazan Barbaros, 345.02 ile bu dalda Türkiye'de 2020'nin en iyi derecesini koşarak birinci olurken, 400 metrede İlyas Çanakçı ilk kademede olduğu gibi yine kulübü Fenerbahçe'ye 8 puan getirdi. 19 yaşındaki Çanakçı, ENKA'nın yıldız ismi Yasmani Copello'yu geçerken, 47.19'luk bir derece yaptı.

100 metre erkeklerde Ramil Guliyev, 10.23 ile 2020 Türkiye listesinin bu mesafedeki en iyi derecesiyle kazanırken, kadınlar yarışında 2003 doğumlu Simay Özçiftçi, Mizgin Ay'ı ilk kez geride bırakıp, 11.81'lik kariyer derecesine imza attı.

Cirit atma kadınlarda Eda Tuğsuz 60.38, diskte Özlem Becerek 55.46 ile takımları Fenerbahçe'ye 8 puan yazdırırken, yüksek atlama erkeklerde Alperen Acet de 2.18 ile ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.

Yarışmalar sonunda genel sıralamada ilk üç sıra şu şekilde

ERKEKLER

1. Fenerbahçe ? 216

2. ENKA ? 208

3. Beşiktaş ? 164

KADINLAR

1. Fenerbahçe ? 222

2. ENKA ? 221

3. Beşiktaş JK ? 166

SPOR Atletizmde Süper Lig'in final etabı Bursa'da başladı

Kaynak: DHA

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