Galatasaray Kulübü ve Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu üyesi Başak Karaca, Galatasaray Digital A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hande Ocak Başev ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın katıldığı "Aslan Kızlar Yenilikçi Fikirler" kampanyası, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Burada açıklamada bulunan başkan Burak Elmas, Türkiye'de fikirleriyle önder olmuş bir binanın içerisinde bulunduklarını belirterek, "Buradan çıkan fikirler, Galatasaray Kulübünden Türkiye'deki birçok değişime ve önderliğe ev sahipliği yapmıştır. Kızların okulda, sporda genç kadınların iş yerlerinde daha fazla eşitliğe sahip olmasını istiyoruz. Eğer buradan önemli fikirler çıkacaksa da bu binanın içerisindeki yetkin insan kaynağından çıkar. Dolayısıyla bugün Galatasaray Lisesi'nin ev sahipliğinde Habitat Derneği ile bir arada bir fikir maratonu yapacaksınız. Kadının toplumdaki yeri biz Galatasaraylılar için çok önemli. Bunun da en önemli savunucusunun biz Galatasaraylılar olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kız çocuklarının potansiyellerini kullanma noktasında Galatasaray'ın her zaman yanlarında olacağını vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"Bugün yapacağınız çalışma hem sizlerin hem sizden sonra topluma katılacak olan kadınların toplumda üstleneceği roller ve toplumu daha ileriye götürme açısından yapacakları için önemli bir çalışma. Bizler daha çok kız çocuğunun fırsatlara erişmesi, okuması, spor yapması ve potansiyelini en güzel şekilde kullanması için Galatasaray Kulübü olarak hep sizi yanınızda olacağız. Tüm kurumlarımız birlikte hareket ettiği zaman da Galatasaray'ın başaramayacağı hiçbir iş yok. Bugün Galatasaray Lisesi'nde Galatasaray Kulübü bize katılan Habitat Derneği de bunun örneklerinden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Sizlerin bu çalışmalarından çıkacak sonuçları da heyecanla bekliyor olacağız."

Sezai Hazır ise kendisi için çok anlamlı bir gün yaşadığını aktararak, "Maalesef kız çocuklarının toplumsal hayata katılması konusunda dünya ile mukayese edildiğinde istediğimiz yerin çok gerisindeyiz. Bir spor kulübünün toplumsal kalkınmada özellikle cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. İlk defa dünya tarihinde bir spor kulübünün cinsiyet eşitliğinde elini taşın altına koyması, bir ilki başarması açısından da çok mutlu ve gururluyum." şeklinde görüş belirtti.

Başak Karaca da farkındalık oluşturmak adına bir araya geldiklerini kaydederek, "Bugün çok mutluyuz çünkü biz burada Galatasaray'ın farklı kurumlarının bir araya geldiğinde, fikir ürettiğinde ciddi bir farkındalık oluşturacağını biliyoruz. Hatta bugün Twitter'daki etkileşimimizde oldukça yüksek. Diğer spor kulüpleri de bizden örnek alıyor. Bu da çok güzel. Çünkü biz biliyoruz ki birlikte çok şey başaracağız. Hep birlikte olarak başaracağız. Burada 41 Galatasaray Lisesi öğrencisi var. Fikirlerini geliştirerek jüriye sunacaklar. Bu da Habitat'ın geliştirdiği bir format. Birçok yerde bunu yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.