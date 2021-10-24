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Altay geç açılıyor

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay geç açılıyor

SÜPER Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan ve 15 puanda kalan Altay, bulduğu 16 golün 6'sını müsabakaların son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti.

SÜPER Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan ve 15 puanda kalan Altay, bulduğu 16 golün 6'sını müsabakaların son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti. İzmir ekibi, ilk 15 dakikalar ve 16-30'uncu dakikalarda 1'er gol atabilirken, 31-45'inci dakikalar arasında 3 gole imza attı. İkinci yarılara da tutuk başlayan siyah-beyazlılar, 46-60'ıncı dakikalar arasında 2 kez gol sevinci yaşarken, 61-75'inci dakikalarda 3 kez rakip fileleri sarstı. Siyah-beyazlılar, 76'ncı dakikadan sonra 6 kez skor tabelasını değiştirdi.

Altay, ilk haftada evinde 3-0 kazandığı Yukatel Kayserispor maçında 86'ncı dakikada Thaciano, 4-1 galip geldiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 85'inci dakikada ve dış sahada 3-1 yenildiği İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında 90+1'inci dakikada Rayan, 2-1 zaferle ayrıldığı Göztepe derbisinde 90+3'üncü dakikada Paixao, seyircisi önünde 2-1 aldığı Beşiktaş müsabakasında 88'inci dakikada ve son olarak 2-1 mağlup olduğu Malatyaspor deplasmanında 84'üncü dakikada Bamba ile goller buldu. Altay'ın son bölümlerde bulduğu 6 golün 2'si puana direkt etki etti.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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