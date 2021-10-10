Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor

Almanya'nın dev futbol kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor.

Bursa'da çocuklara kapılarını açan Hamburg Futbol Okulları, genç yeteneklerini arıyor. Sadece sahada antrenmanlarla değil, İngilizce dersleri ve diyetisyenler tarafından profesyonelleşmesi hedeflenen çocuklar Alman metotları ile yetiştiriliyor. 5-15 yaş arasında tüm çocuklara kapılarını açan Hamburg Futbol Okulu Kaplıkaya Tesisleri'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yurt dışında kamp ve turnuvalara katılma fırsatı da yakalayan çocuklar, haftanın belirli günleri saha içi ve saha dışı Hamburg'un eğitim müfredatına göre eğitimler alıyor.

"Yetenekli futbolcuları Almanya'ya götürüyoruz"

Hamburg Futbol Okulları Türkiye Direktörü ve Hamburg'un Türkiye'deki resmi Scout'u olan Umut Murçak, "Bununla beraber Hamburg'un buradaki futbol okullarında sadece Bursa'da değil, diğer illerdeki bayilik görüşmelerini de yürütüyorum. Hamburg Futbol Okulları Türkiye'ye temmuz ayında geldi. Pandemi dolayından açılışları ancak yapabildik. Şu anda Bursa'da Kaplıkaya ve Dobruca'daki tesislerdeki çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte Türkiye'de aslında bizim planlamış olduğumuz hedef yaş grubu 5-13 yaş arasındadır. Bu yaşlar arasındaki yetenekli futbolcuları HSV Hamburg'un belirlediği tarihlerde Almanya'daki deneme kapmalarına ve düzenlenecek olan turnuvalara götürüyoruz" dedi.

"İngilizce derslerini tamamlamak zorunda"

Hamburg Futbol Okulları şuanda 5-15 yaş arasında çocukları eğitimlerine kabul edildiğini dile getiren Murçak, "Bizim buradaki eğitimler sadece saha içi eğitimlerden ibaret değil. Çocuk geldiğinde İngilizce dersine başlıyor. Her ay alması gereken A-1 seviyesindeki 12 ders İngilizceyi zorunlu olarak tamamlaması gerekiyor. A-2 seviyesini geçilince ingilizce ayda 24 saate çıkıyor. Daha sonra saha antrenmanlarına çıkıyor. Saha antrenmanlarının yanı sıra 3 haftada bir diyetisyen ekibimiz gelerek çocukların beslenme takiplerini ve programlarını hazırlıyor" diye konuştu.

"HSV Hamburg'un eğitim müfredatlarını uyguluyoruz"

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Hamburg'un kendilerine gönderdiği müfredatı okulda uyguladıklarının altını çizen Umut Murçak, "Bu konseptin dışına çıkmıyoruz. Ayrıca çocuklara sadece futbol eğitimi değil, çocuklara spor kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Bu sadece saha içi eğitimlerden ibaret de değildir. Beslenme zamanı, yatacakları, kalkacakları saatler ve okuldaki dersleri bir planlama çerçevesinde yürütülüyor. Telefon, tablet bağımlılıklarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Yine okulumuzdaki yetenekli sporcularımızı yaş gruplarına ayırarak Umspor bünyesinde lisanslayıp liglere, yurtiçi ve yurt dışı turnuvalara katılım sağlıyoruz. Buradaki çıkacak olan yetenekli, proje oyunculara bir köprü görevi görerek HSV Hamburg'a kapı açıyoruz. Biz buradan çocuklarımızı gönderince kendimiz seviniyoruz ama ayrıca ülke içinde bir kazanç" ifadelerini kullandı.

Futbol okulunda hocalık yapan Ali Topçu, "Aynı zamanda beden eğitim öğretmeniyim. Umut Murçak ile Hamburg Futbol Okullarında eğitimler veriyoruz. Burada ki amacımız öncelikle iyi birey ve sporcu olabilmelerini sağlamak. Daha sonra futbolcu olmaları geliyor. Buraya çocuk geldiği zaman İngilizce eğitimi alıyor. Sonra antrenmanları yapıyoruz. Fiziksel ölçümleri yapılıyor. Çocukları her açıdan gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

14 yaşındaki Berk Öztürk ise aldığı eğitim ve hedeflerinden bahsederek, "Burada takım olmayı ve takımca hareket etmeyi öğrendik. Burada hocalarımız bizlerle yakından ilgileniyorlar. İngilizce dersleri de alıyoruz. Okuldaki eğitimlerimizle de hocalarımız ilgileniyor. Ben 8 yıldır futbol oynuyorum ve Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum. Kendime örnek aldığım futbolcu da Kevin de Bruyne" dedi.

Oğlu Tunç Mehmetoğlu'nun HSV Hamburg Futbol Okulunda eğitim aldığını ifade eden Günay Mehmetoğlu, "Toplam 5 yıldır oğlum futbol oynuyor. Hayalleri ve hedefleri olan tüm çocuklar buradaki çalışma sistemini görmesinde fayda var. Konsantrasyon, futbol, pozisyon bilgilerinde çocuğumun gözle görülür değişimler oldu. Çok daha uzun çalışma süreleri olduğu için faydasını gördük" diye konuştu. - BURSA