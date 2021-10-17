Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu tamamlandı - Haberler Spor
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Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu tamamlandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Adana'da dün başlayan Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu, sona erdi.

ADANA (AA) - Adana'da dün başlayan Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu, sona erdi.

Karataş Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonunda Adana'daki Karataş Kumluk Tabiat Parkı'nda düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu'nda son gün etkinlikleri yapıldı.

Aralarında Makedonya, Romanya, Azerbaycan ve İran'dan katılımcıların da bulunduğu organizasyon, "Vur-Geç Puta", "Parkur Etabı" ve "Menzil Koşusu" kategorilerinde yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Organizasyonun tamamlanması sonrası dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

TBMM Parlamentolararası Birlik Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, etkinlikte, geleneksel okçuluğun sadece bir spor değil, inançlarının bir parçası olduğunu söyledi. Kendisinin de geleneksel Türk okçuluğu öğrencisi olduğunu aktaran Kan, dereceye girenleri tebrik etti.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ise ilçede geleneksel Türk okçuluğu takımı kurmak istediklerini dile getirdi.

Yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran Topuz, bu tür organizasyonları daha çok gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de ata sporu olan bu branşı Türkiye'nin her tarafına ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu tamamlandı
AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
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Haber: Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu tamamlandı - Haberler Spor
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