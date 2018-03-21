SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çemas Döküm Sanayi AŞ (CEMAS) pay piyasasında 16 Ocak 2018-16 Mart 2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 22 Mart 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden CEMAS pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin

yasaklanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul (CEMAS) pay piyasasında 16 Ocak 2018-16 Mart 2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 22 Mart 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden CEMAS pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, CEMAS paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilmemesine, CEMAS pay piyasasındaki işlemlerde brüt takas uygulanmasına ve 3 kişi hakkında da borsalarda 6 ay

geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.